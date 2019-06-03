Вооруженные силы НАТО. ФОТО: FABIAN BIMMER / REUTERS

Россия и НАТО постоянно говорят о необходимости диалога. Но это на словах. На деле же стороны постоянно обмениваются обвинениями в агрессивных действиях и придумывают все новые ответные меры. Пирамида из ответов на ответы достигла уже такой высоты, что вопрос «кто начал первым?» теряет смысл.

На новом витке противостояния НАТО выработал целый комплекс мер. Военные учения в непосредственной близости от границ России - лишь часть этой стратегии.

В понедельник всего в 60 километрах от Калининградской области стартовали крупные международные учения НАТО Tobruq Legacy-19. Военные из 19 стран-участниц североатлантического альянса будут отрабатывать действия по противоракетной и противовоздушной обороне на территории Польши.

Помимо Польши НАТО одновременно проводит сразу несколько учений в Восточной Европе: в Латвии, Болгарии, Румынии, Венгрии и на Балтийском море.

И хотя текущие учения - давно запланированные, они проходят на фоне смены военной стратегии альянса. Это произошло впервые за последние десятилетия.

Причина - новые вызовы и ядерная угроза со стороны России, как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он пояснил, что новая военная концепция поможет добиться «полной защищенности» и обеспечить стабильность.

События в Крыму, как говорят в НАТО, продемонстрировали, что сдерживание России требует особого подхода. Для этого в альянсе разработали стратегию, состоящую из четырех пунктов.

1. Усиление давления на Москву. Через санкции и базы

В первую очередь, речь идет о политическом давлении - то есть о санкциях. В Европейском союзе существуют разные мнения по поводу как целесообразности, так и эффективности санкций против России, поэтому НАТО с большим одобрением относится к тому, что санкции удается сохранять.

Еще одна составляющая этого пункта - усиление обороны союзников. Например, альянс увеличил свой постоянно базирующийся контингент в Румынии, а в румынском городе Отопен только что закончились учения НАТО в области коммуникаций и информатики. Альянс также продолжает оказывать помощь и Украине, и Грузии. Все это, как считают в Североатлантическом блоке, усиливает психологическое давление на Москву и укрепляет позиции НАТО в Европе.

«НАТО не начинало какого-то крупного процесса милитаризации. Есть обстановка, которая сложилась в связи с действиями России. НАТО занимается коллективной обороной и делает ровно то, что ожидают от альянса союзники», - поясняет советник НАТО по России Роберт Пшель.

При этом члены альянса подчеркивают, что не хотели бы изолировать Россию.

«Мы не стремимся к конфронтации, но мы не можем игнорировать нарушение международных правил. Для улучшения наших отношений Москва должна начать уважать международное право. Россия совсем недавно применила силу против своих соседей в Керченском проливе, участвует в кибератаках и вмешивается в демократические процессы. Кроме того, Россия нарушает один из важнейших договоров о контроле над вооружениями - Договор о РСМД», - сказала в разговоре с Би-би-си официальный представитель Госдепартамента США Ванесса Эккер.

В Брюсселе отмечают, что четыре батальона альянса, размещенные в Восточной Европе, и по численности, и по вооружению не идут ни в какое сравнение с тремя дивизиями, которые Москва разместила в западном и южном округах России в ответ на действия НАТО.

2. Закрепление в Черном море. «Оно не принадлежит одной стране»

Суть второго пункта новой стратегии НАТО - усиление присутствия альянса в Черном море. Речь идет о патрульных самолетах, фрегатах, эсминцах и других боевых кораблях.

Еще несколько лет назад альянс считал Черноморский регион стабильным. В приоритетах тогда была ситуация в Балтийском море. События последних лет (например, аннексия Россией Крыма) заставили НАТО пересмотреть приоритеты, и Балтика ушла на второй план. Такой расклад, признаются представители НАТО, сохранится минимум ближайшие несколько лет.

«Наступил длительный период, в ходе которого Черноморский регион будет нестабильным, с очень сильным военным присутствием России, - считает Джеймс Аппатурай, представитель генсека НАТО. - У нас есть длинный список учений, которые НАТО и союзники будут проводить и в Черном море. Конечно, это делается в основном из соображений военной целесообразности, но также и по политическим мотивам и с целью демонстрации силы».

Последние учения НАТО в Черном море - «Морской щит» - это не только часть пакета мер помощи Украине, но и возможность улучшить осведомленность НАТО о ситуации в Черном море.

Россия отреагировала оперативно. Во-первых, Совет Федерации сделал заявление, из которого следует: нарушение процедур прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией. «Попытки Украины действовать в обход этих процедур несут в себе риски возникновения военного конфликта между Украиной и Российской Федерацией, в который может быть вовлечена и НАТО», - говорилось в тексте заявления.

Но словами ответ России не ограничился. Одновременно с НАТО корабли Черноморского флота провели боевую тренировку в Черном море, а вертолеты морской авиации поднялись по учебной тревоге, «отработав мероприятия по выводу сил из-под удара условного противника».

Представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий считает, что один из вызовов для военно-морского флота страны и для группы НАТО в Черном море - возможная провокация или некий инцидент во время учений, который может привести к военному конфликту: «Конечно, это угроза для украинской стороны», - говорит он.

Чиновники НАТО высказывают озабоченность и раздражение в связи с тем, что Россия в ходе своих учений «симулирует ядерную атаку на страны альянса».

«Черное море не принадлежит лишь одной стране, - подчеркнул в беседе с Би-би-си советник НАТО по России Роберт Пшель, явно намекая на действия Москвы. - И мы будем напоминать об этом».

3. Пакеты помощи для союзников. «Это не "Евровидение»

В приоритетах - снова Украина и Грузия. Совместные учения для Грузии - возможность приблизиться к НАТО, куда страна давно стремится. Официальные лица Грузии не раз говорили, что интеграция в альянс является гарантом безопасности страны.

Последние совместные учения с НАТО прошли в Грузии в марте. Руководство страны традиционно подчеркнуло, что учения не направлены "против какой-либо третьей страны". Но, по заявлению минобороны Грузии, одна из целей этих учений - проверить готовность реагировать на угрозы в странах, не являющихся членами НАТО.

Что касается Украины, то здесь речь как и о взаимодействии на уровне спецслужб, так и об усилении военно-морских сил - этой сфере уделяется особое внимание из-за потери Крыма, где и базировалась большая часть военного флота Украины. Всего в НАТОвском плане помощи прописаны 40 пунктов, по которым Киеву будет оказана поддержка.

«НАТО вообще так работает: мы не подходим ни к каким вопросам безопасности искусственно, из серии „было бы неплохо что-то где-то там задействовать“. Любой разговор в НАТО начинается с оценки всех угроз. И это означает, что все страны представляют и обмениваются своими точками зрения, информацией и так далее. Есть конкретные факты: мы знаем, что произошел, например, захват украинских моряков. Или вот мы наблюдаем, как Россия, по сути, делает из Крыма огромную военную базу, - говорит чиновник НАТО Роберт Пшель. - Мы анализируем все эти факты и действия и придумываем, как на это правильно ответить».

Правда, пакет помощи Украине утверждался при прошлом президенте страны. Изменятся ли отношения Киева и НАТО при Владимире Зеленском? Сам президент на недавней встрече с главами МИД Швеции и Польши заверил коллег, что Украина продолжит политику углубления интеграции с НАТО. Правда, некоторые эксперты, проанализировав первые публичные заявления Зеленского, высказали мнение, что он может быть менее настойчив и последователен в диалогах с Брюсселем, чем его предшественник.

«У нас тут не „Евровидение“, чтобы ставить баллы. На Украине прошли свободные выборы, народ принял такое решение. Генсек НАТО уже говорил по телефону с Зеленским. И наши намерения в отношении Украины никак не изменились, - подтверждает Пшель. - Нужно признать, что Киев пребывает в сложной ситуации. Есть конфликт, который начала не Украина. Люди до сих пор погибают. Мы желаем Зеленскому удачи. Новый человек вступил в должность, мы готовы с ним работать».

4. Противостояние киберугрозам. Шесть минут на решение

Урон от кибератаки сопоставим с реальным военным ударом, считают в НАТО. Всего лишь одна такая атака способна нанести экономике ущерб в миллиарды долларов, парализовать критически важную инфраструктуру и приостановить работу крупнейших компаний.

«У НАТО нет иммунитета [от атак извне]. Каждый день мы регистрируем подозрительные действия, направленные против киберсистем альянса. С развитием новых технологий - искусственного интеллекта, машинного обучения и глубоких фейков - киберугрозы станут более опасными», - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Страны-члены альянса договорились считать, что любая кибератака подпадает под статью 5 учредительного документа НАТО (нападение на одну или несколько стран альянса будет рассматриваться как нападение на НАТО в целом, и каждая из стран-участниц должна оказывать помощь).

Так киберпространство приравняли к земле, морю и воздуху.

Отслеживанием киберугроз занимается специальный Центр киберопераций, но в полную силу он начнет работать только в 2023 году.

«Лица, совершающие кибернападения, должны знать, что будут разоблачены. Как это было, когда власти Нидерландов с помощью британских экспертов предотвратили нападение России на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге», - заявил Столтенберг на прошедшей в конце мая конференции НАТО по киберзащите.

Российская сторона тогда заявила, что техника, которую обнаружили у задержанных россиян, предназначалась для "тестирования информационных систем посольства в интересах анализа защищенности компьютерных сетей в связи с участившимися попытками киберпроникновения в российские государственные учреждения".

Британия, как и другие страны НАТО, ведет свою статистику. В своем последнем заявлении на эту тему министр иностранных дел страны Джереми Хант прямо обвинил Россию в организации кибератак.

«По нашим оценкам, российские разведслужбы находятся в поиске уязвимостей критически важных государственных инфраструктур многих стран. В рамках этой глобальной кампании они также стремятся получить доступ к центральным правительственным сетям. За последние 18 месяцев Национальный центр кибербезопасности предоставил 16 нашим союзникам в НАТО - и еще большему количеству стран, не входящих в НАТО, - информацию о российской киберактивности на их территории», - рассказал Хант, отметив, что странам НАТО необходимо совместно противодействовать российской кампании по проведению кибератак во всем мире.

В России ответили, что «глава Форин-офиса вернулся к привычно воинственной антироссийской риторике, не имеющей никакого отношения к действительности».

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен согласен, что альянсу стоит внимательнее следить за киберугрозами. Правда, считает Расмуссен, Центр киберопераций НАТО должен начать работать в полную силу раньше 2023 года. «Нужно ускоряться. И численность этого подразделения должна быть существенно выше. Мы также должны наделить командование НАТО правом отдавать приказ о применении оборонительного кибервооружения в ответ на атаку извне», - сказал он в интервью Би-би-си.