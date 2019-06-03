Рийгикогу хочет всерьез обсудить идею запрета 5G в Эстонии

Инициаторами дискуссии стали парламентская Комиссия окружающей среды и Комиссия по социальным вопросам, которые даже планирует провести прямую трансляцию завтрашнего заседания. Принять участие в обсуждении планирую представители Таллиннского технического университета (TalTech), Департамента здоровья, телекоммуникационных предприятий, министерств и местных самоуправлений.

Поводом для обсуждения послужила петиция «Требуем остановить внедрение технологии 5G в Эстонии», иницииатором которой стал портал Kiirgusinfo.

Петиция набрала 1122 подписи, поэтому, согласно закону, Рийгикогу обязан его обсудить.

«Когда петиция будет передана парламенту, мы проверим ее соответствие установленным законом требованиям. Затем Рийгикогу сформирует комиссию, которая будет обсуждать данную тему», - сообщил пресс-секретарь парламента.

В обращении говорится, что внедрение 5G-технологий в Эстонии следует приостановить, пока независимые ученые не смогут подтвердить, что облучение, вызываемое 2G, 3G, 4G, 5G,а также WiFi не наносит здоровью людей значительного вреда.

Авторы петиции считают, что использование мобильной сети 5G может в значительной степени увеличить вредное влияние как на людей, так и на окружающую среду.

Первым в Эстонии технологию 5G начал тестировать Таллиннский технический университет. По словам декана факультета ИТ Герта Ервана, в ходе научных исследований изучается влияние радиочастот 5G на живые организмы.