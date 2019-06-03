Профсоюзы: люди напуганы, в Ида-Вирумаа без работы могут остаться 6000 человек

Как сообщил BNS в своем пресс-релизе Центральный союз профсоюзов Эстонии, в понедельник в 12:15 представители профсоюзов встретятся в Доме Стенбока с премьер-министром Юри Ратасом, министром экономики и инфраструктуры Таави Аасом, министром финансов Мартином Хельме и министром социальных дел Танелем Кийком.

«По сути дела, электростанции простаивают уже три месяца, и в нынешней ситуации не предвидится восстановления прежних объемов производства. На сегодняшний день уведомления о сокращениях получили 500 человек, очередные отпуска уже использованы и, судя по всему, придется отправлять людей в неоплачиваемый отпуск. Однако ситуация грозит вылиться в бесперспективную, если правительство решительно не вмешается», - отметил руководитель Нарвского профсоюза энергетиков Андрей Зайцев.

«Люди напуганы, поскольку по самому черному сценарию без работы могут остаться более 6000 человек», - предостерег Зайцев.

Как пояснил председатель Союза энергетиков Эстонии Сандер Вайкма, корень проблемы в конфликте между климатической политикой Европейского союза и каждодневной практикой, в которой цену на электроэнергию диктует не обложенное квотами электричество из третьих стран, тогда как стоимость квоты на выброс СО2 на рынке выросла в пять раз и продолжает расти.

«В таких условиях производить электричество по конкурентоспособной цене на сланцевых станциях в Нарве не представляется возможным», - подчеркнул Вайкма.

«Мы будем говорить о социальной катастрофе в регионе, в котором и без того высокий уровень безработицы. Мы будем говорить о провале климатической политики, поскольку продолжаем потреблять „грязную“ электроэнергию, но без балансирующей платы за СО2. Мы будем говорить об энергетической безопасности Эстонии - если Eesti Energia прекратит работу, мы окажемся в полной зависимости от импортного электричества в регионе, в котором без российской энергетики не справиться с проблемами», - добавил Вайкма.