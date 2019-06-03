Министр обороны Китая опроверг связь Huawei с военными

Китайская Huawei является частной компанией и не имеет связей с вооруженными силами Китая. Об этом заявил в воскресенье министр обороны КНР Вэй Фэнхэ во время выступления на международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Шангри-Ла диалог» в Сингапуре.