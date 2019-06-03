Самолет президента США Дональда Трампа приземлился в лондонском аэропорту Станстед. У президента назначена встреча с королевой Елизаветой II. На эту встречу он привез все свое семейство - зато со стороны королевы на приеме в Букингемском дворце будут не все.
Как ожидает британская пресса, отсутствовать будет единственная американка в королевской семье - герцогиня Сассекская. Она от души ругала Трампа, еще когда была актрисой Меган Маркл.
С 3 по 5 июня президент США Дональд Трамп пробудет в Британии с государственным визитом. Помимо членов королевской семьи и уходящего премьер-министра Терезы Мэй, встречать его в Лондоне будут многие тысячи протестующих.
В июле прошлого года Трамп уже приезжал в Британию, но это был визит другого уровня. Очень многие британцы, включая видных политиков, были против того, чтобы Трамп вообще приезжал в Британию.
Спикер Палаты общин Джон Беркоу даже отказал ему в праве выступить в парламенте, и в итоге статус визита был понижен с пышного государственного на рабочий, а сам Трамп объезжал стороной центр Лондона, где собралась многотысячная демонстрация протеста.