Крупный банк: новый глобальный мировой кризис может начаться уже через девять месяцев

«Недавние беседы с инвесторами произвели впечатление, что рынки акций недооценивают влияние торговой войны, - цитирует его Bloomberg. – Инвесторы вообще убеждены, что торговая война затянется, но они недооценивают макроэкономическое влияние на всю глобальную торговлю», - добавил он.

Торговые переговоры США и Китая на данный момент полностью провалились и обе стороны обвиняют друг друга в торпедировании планировавшегося договора. Кроме того, Трамп решил расширить свою торговую войну и пообещал на прошлой неделе ввести таможенные пошлины на импортные товары из Мексики, чтобы наказать страну за нелегальную иммиграцию.

Торговые отношения в данный момент очень напряжены и между США и Евросоюзом, и Трамп угрожал ввести пошлины на европейскую автомобильную продукцию. Брюссель пообещал ответить карательными мерами со своей стороны и требует отмены введенных в прошлом году таможенных пошлин на сталь и алюминий.