Пн, 3.06.2019
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Крупный банк: новый глобальный мировой кризис может начаться уже через девять месяцев

Дональд Трамп готов вести торговую войну со всем миром.

ФОТО: JOSHUA ROBERTS / REUTERS

По словам главного экономиста крупного американского банка Morgan Stanley Читана Ахья, новый экономический кризис может наступить уже через девять месяцев, если США и Китай продолжат торговую войну и Трамп введет на китайские товары дополнительную пошлину в 25% на сумму в 300 миллиардов долларов.

«Недавние беседы с инвесторами произвели впечатление, что рынки акций недооценивают влияние торговой войны, - цитирует его Bloomberg. – Инвесторы вообще убеждены, что торговая война затянется, но они недооценивают макроэкономическое влияние на всю глобальную торговлю», - добавил он.

Торговые переговоры США и Китая на данный момент полностью провалились и обе стороны обвиняют друг друга в торпедировании планировавшегося договора. Кроме того, Трамп решил расширить свою торговую войну и пообещал на прошлой неделе ввести таможенные пошлины на импортные товары из Мексики, чтобы наказать страну за нелегальную иммиграцию.

Торговые отношения в данный момент очень напряжены и между США и Евросоюзом, и Трамп угрожал ввести пошлины на европейскую автомобильную продукцию. Брюссель пообещал ответить карательными мерами со своей стороны и требует отмены введенных в прошлом году таможенных пошлин на сталь и алюминий.

По словам Ахья, вскоре может наступить момент, когда политические решения больше не смогут предотвратить кризис. Он полагает, что государства реагируют на подступающий кризис слишком поздно и все меры скорее являются реакцией на уже случившееся, чем помогают это предотвратить.

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