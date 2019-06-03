Swedbank: продажа кредитного портфеля Danske банку LHV повысит конкуренцию

«Рыночная доля Swedbank в секторе финансирования превышает 45%. Данная сделка несомненно повысит уровень конкуренции на рынке кредитов, что можно только приветствовать. Прочие подробности, связанные с конкурентами и конкретными сделками мы комментировать не станем», - сказала Метсла.

Она не уточнила, предлагал ли Swedbank сам свои услуги по приобретению кредитного портфеля частных клиентов, а также по какой причине он этого не сделал.

В 2015 году Swedbank купил у Danske сектор услуг розничного банкинга в Латвии и Литве.

Банк LHV в понедельник сообщил, что предположительно за 410 млн евро выкупит портфели частных клиентов эстонского филиала банка Danske Bank, объем которого составляет порядка 470 млн евро и 97 процентов которого составляют 10 800 договоров о жилищных кредитах.

Объем активов ликвидируемого эстонского отделения банка Danske Bank по состоянию на начало года составлял 1,2 млрд евро.

Большую часть активов Danske по состоянию на начало года составляли выданные кредиты, портфель которых достигает 1,06 млрд евро, что составляет 5,45% рыночной доли в Эстонии. Из этой суммы 501 млн евро приходится на кредиты частным лицам и 549 млн евро — на выданные юридическим лицам кредиты, свидетельствуют данные Финансовой инспекции.