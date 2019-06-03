Вы еще помните старые телефоны Nokia, которые при падении распадались на несколько частей? Это уже в прошлом. Теперь телефоны при падении внешне остаются целыми, но ломаются внутри. Тем не менее, новые телефоны Google позволяют надеяться, что если что-то в них и сломается, то починить это удастся дешевле, чем втридорога.