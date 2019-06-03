Телефон, срок жизни которого можно продлить, не вкладывая много денег, – редкое явление в мире современных технологий, утверждает автор техноблога Telia Digitark Харди Кеэрутая.
Вы еще помните старые телефоны Nokia, которые при падении распадались на несколько частей? Это уже в прошлом. Теперь телефоны при падении внешне остаются целыми, но ломаются внутри. Тем не менее, новые телефоны Google позволяют надеяться, что если что-то в них и сломается, то починить это удастся дешевле, чем втридорога.
Сайт iFixit, посвященный ремонту техники, дал оценку новым телефонам средней ценовой категории производства Google – Pixel 3A и 3A XL. Специалисты дали этим смартфонам шесть баллов из десяти и заключили, что их экраны довольно легко снимаются – для этого не нужен фен, как в случае большинства современных телефонов.