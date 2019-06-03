Велосипедистам опять усложнят жизнь

Ограничения действуют на железнодорожных линиях Палдиски, Тарту, Нарва и Вильянди по пятницам, субботам и воскресеньям. Если в поезд запрещено заходить с велосипедом, информация об этом будет указана на веб-странице Elron в расписании: рядом с информацией о времени отправления поезда будет стоять красный восклицательный знак, на который нужно нажать. Там будет указаны все ограничения, действующие на конкретном рейсе.

С велосипедом по-прежнему можно ежедневно заходить в поезда на других линиях, где пассажиров меньше.

По словам руководителя по продажам и развитию Elron, компания приняла такое решение исходя из выросшего числа пассажиров, их пожеланий, а также в интересах людей, передвигающихся, к примеру, на инвалидных колясках или с детскими колясками.

«Многие клиенты сообщили нам, что в поездах слишком много велосипедов, они мешают передвигаться. Также обращались к нам матери с детскими колясками, которым тяжело найти сидячее место, пассажиры в инвалидных креслах, и многие другие, кто не мог попасть в туалет или пачкал свою одежду о велосипеды», – объяснил Конго.