Строительство четырехполосного шоссе Таллинн-Тарту под большим вопросом

Хотя все входящие в правительство партии обещали перед выборами, что основные шоссе Эстонии станут четырехполосными и при необходимости государство возьмет для этого кредит, сейчас неясно даже то, продолжится ли строительство четырехполосного Тартуского шоссе от Мяо до Тарту и если продолжится, то когда, передает ERR.
Как заверяет Департамент шоссейных дорог, строительство участка Козе-Арду и Арду-Выыбу идет по графику, весной начнут асфальтировать дорогу. Готов и проект отрезка Выыбу – Мяо, деньги на строительство есть, и работы начнутся в следующем году.
В Тартуском уезде продолжится строительство зоны обгона по системе 2+1 на участке между Пиккнурме и Пуурманни. Означает ли это, что часть шоссе Таллинн – Тарту никогда не станет четырехполосной, директор дорожной службы Департамента шоссейных дорог Райдо Рандмаа ответить не смог.