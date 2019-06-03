Строительство четырехполосного шоссе Таллинн-Тарту под большим вопросом

Хотя все входящие в правительство партии обещали перед выборами, что основные шоссе Эстонии станут четырехполосными и при необходимости государство возьмет для этого кредит, сейчас неясно даже то, продолжится ли строительство четырехполосного Тартуского шоссе от Мяо до Тарту и если продолжится, то когда, передает ERR.