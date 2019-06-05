Построили бы дом, да не знаете, с чего начать?

Но с чего же на самом деле следует начинать планирование строительства нового жилья?

Есть ли на примете участок, на котором будет возводиться дом? Подходит ли семейная логистика к новому месту жительства? Какие возможности на участке предлагает природа (движение солнца относительно помещений, возможности подъезда к дому, почва, растущие деревья, ручьи и т.п.)? После того, как вы определитесь с участком, следует узнать в местном самоуправлении допустимые для данного участка условия проектирования здания и возможности проведения коммуникаций (вода, канализация, электричество). Если думаете брать кредит в банке, то было бы разумно сходить к консультанту по займам, чтобы выяснить возможности семьи для определения кредитной нагрузки.

ФОТО: K-Majad OÜ

И только после этого можно начинать придавать своим мечтам реальные очертания. Но какой технологии отдать предпочтение? Ориентироваться среди предложений на рынке поначалу непросто. Строить кирпичный дом или деревянный, либо вообще сделать выбор в пользу бревен. Иногда в условиях проектирования указывается, из какого материала рекомендуется строить дом на конкретном участке, а также то, строительство дома какого типа не разрешается.

В качестве следующего этапа я рекомендую задуматься о том количестве энергии, которое будет потреблять будущий дом, поскольку за расходами на строительство дома последуют расходы на его содержание, которые в наши дни можно довольно точно прогнозировать заранее. Предпочтение разумнее отдавать производителям с большим опытом строительства и использованием энергосберегающих и экологичных технологий.

Выбирая для себя модульный дом из деталей, изготовленных на заводе, вы можете быть уверены, что в нем использованы решения, соответствующие современным требованиям энергоэффективности. У многих производителей для подтверждения этого есть показания эксплуатационных расходов готовых домов.

ФОТО: K-Majad OÜ

Обычно строительство дома – это большая инвестиция, которая связывает семейный бюджет с банковским займом на десятилетия. Здесь уместно упомянуть, что при выборе производителя дома стоит делать ставку на экономически стабильную и жизнеспособную фирму, которая продолжит свое существование и, в случае необходимости, выполнит все гарантийные работы.

Для каждой семьи ее дом – построенный на залитом солнцем участке, обустроенный собственными руками и по своему вкусу, с множеством кладовок – уникален. Многие заводские дома позволяют менять стандартные решения в зависимости от особенностей участка и пожеланий семьи. В случае с каркасными домами зачастую в дальнейшем даже трудно понять, что вы имеете дело с домом заводского изготовления. Дому, основанному на технологии, выбранной с умом, вполне можно придать индивидуальный облик. При взаимодействии с архитектором достигается композиционное единство между внутренним пространством здания и его внешним объемом. Для фирм с большим опытом внесение в проект дома определенных изменений не сопряжено с существенными расходами.

Строительство дома не должно оставаться лишь мечтой, даже если у вашей семьи средние возможности. Всегда для экономии бюджетных средств на стадии внутренней отделки можно многое сделать самостоятельно. Также сумму банковского займа можно увеличить при повышении стоимости строительства. Важно, чтобы «заготовка» вашего дома была надежной и качественной, дальнейшие действия – лишь вопрос возможностей и желаний.

ФОТО: K-Majad OÜ

И, конечно, экономию обеспечивает правильно выбранное время для строительства: весна, лето и ранняя осень – наиболее благоприятный для этого период, когда расходуется меньше всего энергии. Деревянный дом можно строить и зимой, однако фундамент в таком случае должен быть готов еще при плюсовых температурах.

В заключение хочется дать совет, который я даю всем своим покупателям, опираясь на свой многолетний опыт: никогда не экономьте на отопительной системе, вентиляции и лестницах в двухэтажных домах. Это те вещи, которые в дальнейшем поменять невозможно, но которые существенно влияют на вашу жизнь.