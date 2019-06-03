Кылварт: не нужно переименовывать площадь в честь Бориса Немцова

Представитель фракции Партии реформ Эрик Нийлес-Кросс считает, что именем Немцова можно было бы назвать маленькую площадь у кафе Maiasmokk, а также предлагает взвесить альтернативные варианты в Старом городе. Кросс ссылается на то, что, к примеру, в Вашингтоне уже есть площадь, названная в честь Немцова.

«Неужели Эрик Нийлес-Кросс действительно считает, что расположенная рядом с церковью Святого Духа и кафе Maiasmokk площадь Суургильди – Большой Гильдии – должна лишиться своего имени? – спрашивает мэр. – Не вижу причины, по которой следовало бы заменить красивое историческое название политически-конъюнктурным».

Кылварт указал на то, что таллиннский Старый город находится под охраной ЮНЕСКО именно за свою целостность. «Средневековый Старый город – наше достояние, имеющее международное признание, поскольку он единственным в регионе сохранил свою целостность. В этом году Таллинн отмечает 800-летие первого письменного упоминания города. Исторические названия являются столь же важной частью наследия Старого города, как и стены, башни, ворота и булыжные мостовые», – добавил Кылварт.

Мэр Кылварт напомнил, что в начале прошлого года по версии популярного путеводителя Lonely Planet, Таллинн был назван лучшим направлением по соотношению цены и качества. «Этот титул достался нам благодаря тому, что мы сохранили свое наследие. Мы должны придерживаться этого направления», – сказал мэр.