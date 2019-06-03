Вот и сказочке конец: превысили скорость в Финляндии? Ждите штрафа!

Глава центра безопасности дорожного движения полиции Финляндии Деннис Пастерстейн сообщил, что сегодня впервые в Эстонию отправили извещение о нарушении. Эстонская и финская полиция обмениваются опытом, как ускорить и упростить процедуру взыскания штрафов.

В то же время нарушителю все же придется отправиться за штрафной квитанцией в Финляндию. В извещении, отправленном сегодня, говорится, что он водитель может получить квитанцию в полицейском участке Мальми в Хельсинки.

Первое извещение о штрафе, отправленное финской полицией в Эстонию. ФОТО: Soome politsei

Находившийся за рулем Volvo эстонец нарушил скоростной режим 30 мая в 8.48 в Хельсинки на перекрестке улиц Стуренкату и Кирстинкату. Максимально разрешенная скорость на данном участке дороги составляет 40 км/ч, а фоторадар зафиксировать скорость 47 км/ч. За данное нарушение полагается штраф в 170 евро. При назначении штрафа был учтена погрешность камеры слежения за скоростью.