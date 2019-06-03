Вот и сказочке конец: превысили скорость в Финляндии? Ждите штрафа!

В рамках заключенного между Эстонией и Финляндией соглашения сегодня один из жителей нашей страны получил штраф в 170 евро за превышение скорости в Хельсинки на своем Volvo, пишет Postimees.
Глава центра безопасности дорожного движения полиции Финляндии Деннис Пастерстейн сообщил, что сегодня впервые в Эстонию отправили извещение о нарушении. Эстонская и финская полиция обмениваются опытом, как ускорить и упростить процедуру взыскания штрафов.
В то же время нарушителю все же придется отправиться за штрафной квитанцией в Финляндию. В извещении, отправленном сегодня, говорится, что он водитель может получить квитанцию в полицейском участке Мальми в Хельсинки.
Находившийся за рулем Volvo эстонец нарушил скоростной режим 30 мая в 8.48 в Хельсинки на перекрестке улиц Стуренкату и Кирстинкату. Максимально разрешенная скорость на данном участке дороги составляет 40 км/ч, а фоторадар зафиксировать скорость 47 км/ч. За данное нарушение полагается штраф в 170 евро. При назначении штрафа был учтена погрешность камеры слежения за скоростью.
Пастерстейн ранее сообщал, что если получивший извещение водитель никак на него не отреагирует к указанному сроку, полиция может объявить нарушителя в розыск.