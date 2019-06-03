Что будет с кредитами клиентов Danske Bank?

Многих ли эстонских клиентов затронет продажа кредитных портфелей Danske Bank?

Сделка касается примерно 10 800 клиентов эстонского филиала.

Когда сделка состоится?

Предположительно, осенью 2019 года. Сделка о продаже зависит также от того, получит ли банк разрешение от Департамента конкуренции, а кроме этого – от дальнейших переговоров между Danske Bank и LHV.

Что могли бы сделать клиенты Danske Bank?

Пока сделка еще официально не состоялась, клиенты банка не должны ничего делать. Им отправят точные инструкции сразу после того, как во второй половине нынешнего года договоренность будет достигнута. Банк LHV планирует автоматически открыть кредитный счет каждому клиенту и оформить изменения в договоре таким образом, чтобы клиент мог просто направить платежи по кредиту на новый банковский счет.

Как клиентам сообщат?

Клиентам, которых коснутся изменения, придут оповещения по электронной почте или через систему сообщений Danske eBank.

Будут ли изменения в действующих кредитных договорах?

Только в том случае, если клиент сам захочет внести какие-то изменения в свой договор.

Переход в LHV будет платным для клиентов Danske Bank?

Переход является абсолютно бесплатным.

Что будет с банковскими счетами Danske Bank?

Использование ежедневных услуг, в том числе банковского счета, для частных лиц в банке уже прекратилось. Часть стратегии банка заключалась в том, чтобы отказаться от этого клиентского сегмента. Кредитный счет, который был у частных лиц эстонского филиала Danske Bank, открыт на имя банка и принадлежит ему. Это значит, что клиенты не должны ничего делать для закрытия счета. Они получат новые реквизиты в банке LHV. Начиная со дня оформления сделки клиентов попросят отправлять деньги на новый счет в LHV.

С точки зрения клиентов, это сделка законна? Отвечает ли она правам потребителя?

Это обычная рыночная практика. Если одно бизнес-предприятие собирается прекратить свои услуги, то второе – забирает себе все связанные с ними договоры. Причем, забирает именно договоры, а не клиентов.