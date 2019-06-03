Департамент: Omniva обязана доставлять почту на дом, а не в почтовые автоматы

«Департамент открыт для поиска гибких логистических решений, однако в нынешней ситуации будет просто абсурдом, если за газетами подписчики должны будут каждый раз отправляться не к своему почтовому ящику, а куда-то гораздо дальше. В таком случае сама идея подписки на периодику теряет смысл. Кроме того, в обществе сохраняется оправданное ожидание, что простое письмо почтовая служба также доставит нам в почтовый ящик, а не в почтовый автомат в 10 километрах от нашего дома», - отметил генеральный директор Департамента конкуренции Мярт Отс в переданном пресс-релизе.

Портал новостей вещания пару недель назад сообщил, что база данных частных клиентов Omniva, которая позволяет учитывать пожелания клиента при получении посылки, будет готова в декабре, однако с июля почтовое предприятие по умолчанию начнет направлять все посылки в почтовые автоматы. Мобильное приложение, с помощью которого можно будет заранее направлять посылку в желаемое место получения, появится примерно через год.

Премьер-министр Юри Ратас на следующий день после этого заявил, что государственная почтовая фирма Omniva должна обеспечить доставку почты на дом в сельской местности, в том числе, и в выходные.

«Я совершенно не согласен с таким положением дел, когда в выходные почта не успевает попасть в почтовые ящики населения», - сказал Ратас в четверг на пресс-конференции правительства.

Министр финансов Мартин Хельме добавил, что если использующее торговый знак Omniva предприятие Eesti Post не хочет выполнять функцию универсального доставщика, то для государства такое учреждение просто теряет смысл.

Член правления Omniva и руководитель почтовой службы предприятия Кайда Каулер, в свою очередь, заявила в понедельник, что Omniva продолжит доставлять почту и в выходные, и что газеты и письма и впредь будут поступать людям в почтовые ящики по месту жительства.