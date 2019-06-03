Иностранец пытался вплавь попасть в Эстонию по Нарове

Задержанного мужчину, незаконно переплывшего временную контрольную линию, для выяснений всех обстоятельств происшествия доставили в отделение полиции. В отношении иностранца было начато производство о проступке, ему был назначен денежный штраф и выдано предписание для выезда из Эстонии.

Ведущий чиновник пограничной охраны Нарвского кордона Вахур Орас подтвердил, что в тот же день иностранец был отправлен обратно в Российскую Федерацию.