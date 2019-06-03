В Австрии нашли еще одну клиентку злополучного доктора Кровь

Международный союз велосипедного спорта отстранил от соревнований австрийскую велосипедистку Кристину Коллман-Форстнер из-за подозрений в употреблении допинга. Как передает Postimees, все указывает на то, что австриячка являлась клиенткой Доктора "Кровяной допинг", Марка Шмидта.
31-летняя Коллманн-Форстнер начала карьеру в шоссейных гонках, а затем стала выступать в маунтин-байке. В 2013 и 2015 годах она стала чемпионкой Австрии в марафоне, в 2017 году - чемпионкой Европы. 2018 год принес попавшейся на допинге спортсменке серебро чемпионата мира.
"Запрет на соревнования на спортсменку наложен на основании информации, которую мы получили от властей Австрии" - подтвердили информацию о том, что спортсменка была уличена в применении запрещенного допинг-препарата в результате спецоперации австрийской криминальной полиции.