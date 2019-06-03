В Австрии нашли еще одну клиентку злополучного доктора Кровь

31-летняя Коллманн-Форстнер начала карьеру в шоссейных гонках, а затем стала выступать в маунтин-байке. В 2013 и 2015 годах она стала чемпионкой Австрии в марафоне, в 2017 году - чемпионкой Европы. 2018 год принес попавшейся на допинге спортсменке серебро чемпионата мира.