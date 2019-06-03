Видео: разогнавшийся до 260 км/ч водитель Lexus снял, как улетел в кювет и перевернулся на крышу

Ранним утром в пятницу в деревне Соэ в волости Вильянди Lexus съехал в кювет и перевернулся на крышу. Когда полицейские прибыли на место происшествия, у автомобиля никого не было, зато в интернете стало распространяться видео, которое, как предполагается, снял попавший в ДТП водитель.
В начале видео водитель сообщает, что на часах 6:00, описывает Sakala. Он глушит мотор и говорит за кадром: «Спидометр на нуле, посмотрим, черт побери, насколько удастся разогнаться».
Затем водитель Lexus ускорился, на спидометре показалась цифра 260 км/ч. После этого камера поднимается выше и понятно, что в машине что-то произошло.
Спустя полчаса после съемок этого видео центр тревоги получил сообщение от случайно проезжавшего мимо человека, который заметил в кювете в деревне Соэ лежащий верх колесами автомобиль. Отреагировавший на это сообщение полицейский патруль обнаружил на 30-м километре шоссе Вильянди-Рынгу съехавший в кювет и перевернувшийся на крышу Lexus. Людей в нем не было.
Полицейский патруль попытался связаться с владельцем Lexus и человеком, документы которого были найдены в машине, но оба не отвечали на телефонные звонки. Детали произошедшего устанавливаются.
Видео к этой статье снято на телефон с экрана другого телефона. Появившееся на выходных в социальных сетях видео к настоящему моменту удалено.