Картина дня: откровения бывшего работника Omniva, разогнавшийся до 260 км/ч Lexus и будущее клиентов Danske Bank

Видео: разогнавшийся до 260 км/ч водитель Lexus снял, как улетел в кювет и перевернулся на крышу

Ранним утром в пятницу в деревне Соэ в волости Вильянди Lexus съехал в кювет и перевернулся на крышу. Когда полицейские прибыли на место происшествия, у автомобиля никого не было, зато в интернете стало распространяться видео, которое, как предполагается, снял попавший в ДТП водитель. Читать далее...

Рийгикогу хочет всерьез обсудить идею запрета 5G в Эстонии

Завтра Эстония планирует на самом высоком политическом и научном уровнях всерьез обсудить – следует ли разрешать использование мобильной связи 5G в стране. Читать далее...

Велосипедистам опять усложнят жизнь

Компания Elron на время летнего периода запрещает по определенным дням брать с собой в поезда велосипеды. Объясняют это тем, что пассажиропоток увеличился и на некоторых линиях сложно найти сидячее место, а вместо одного велосипеда в поезд поместятся несколько человек. Читать далее...

Крупный банк: новый глобальный мировой кризис может начаться уже через девять месяцев

По словам главного экономиста крупного американского банка Morgan Stanley Читана Ахья, новый экономический кризис может наступить уже через девять месяцев, если США и Китай продолжат торговую войну и Трамп введет на китайские товары дополнительную пошлину в 25% на сумму в 300 миллиардов долларов. Читать далее...

Строительство четырехполосного шоссе Таллинн-Тарту под большим вопросом

Хотя все входящие в правительство партии обещали перед выборами, что основные шоссе Эстонии станут четырехполосными и при необходимости государство возьмет для этого кредит, сейчас неясно даже то, продолжится ли строительство четырехполосного Тартуского шоссе от Мяо до Тарту и если продолжится, то когда. Читать далее...

Что будет с кредитами клиентов Danske Bank?

LHV и Danske Bank договорились, что LHV приобретает связанное с частными клиентами предприятие Danske Bank, кредитный портфель которого составляет свыше 470 миллионов евро. Что изменится для простых клиентов? Читать далее...

Бывший работник Omniva: на ИТ-развитие бездумно потратили зарплату 600 почтальонов

Бывший ИТ-работник Omniva утверждает, что на системы программного обеспечения госфирмы бездумно потратили миллионы евро, а совершенные в свое время ошибки позже вылились в серьезные проблемы. Фирма отвечает, что работа, проделанная несколько лет назад, действительно оказалась бесполезной, но деньги не были потрачены впустую на сто процентов. Читать далее...

Бывший чиновник высшего уровня не может найти работу в Эстонии

Бывшему высокопоставленному политику, например, министру, не найти применения в Эстонии, рассказал новоиспеченный руководитель Центрального союза работодателей Арто Аас, который после 20 лет работы на самой верхушке Партии реформ решил открыть для себя новую страницу. Читать далее...

Кылварт: не нужно переименовывать площадь в честь Бориса Немцова

​Мэр Таллинна Михаил Кылварт не согласен с предложением реформистской фракции горсобрания переименовать одну из улиц или площадей в Старом городе в честь российского политика Бориса Немцова, так как топонимы Старого города не подлежат изменению. Читать далее...

Институт кино: слава и деньги с лихвой компенсируют неудобства от закрытия Лаагна-теэ

Голливудские блокбастеры играют роль великолепной рекламы для городов, в которых они снимаются, и приносят им очень большие доходы, которые полностью компенсируют временные неудобства из-за перекрытия транспортных магистралей на время съемок. Читать далее...

Газета подвергает сомнению законность строительства дачи министра финансов Мартина Хельме