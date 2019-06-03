Бывший чиновник высшего звена не может найти работу в Эстонии

- Почему вы решили уйти из политики?

- Человек должен понять, когда наступает правильный момент, чтобы уйти и сменить сферу деятельности. Я через 20 лет почувствовал, что у меня остался последний шанс. Эта работа перестала быть мне интересной.

- В течение последних лет из политики ушло много политиков. Это совпадение или новая тенденция?

- Некоторые уходят потому, что не получили мандат от избирателя. (Улыбается.) Сам я был избран и в последующие четыре года мог находиться в парламенте. (На выборах в Рийгикогу он набрал 2339 – ред.)

Я обеспокоен качеством политического управления. Печально, что в свое время руководители высшего уровня и эксперты в своей области не хотят идти в политику. Новых деятелей из числа специалистов высшего звена трудно заманить в политику. Репутация политика не очень высокая, да и зарплата не слишком мотивированная для представителей высшего уровня.

- Вы являетесь бывшим членом Партии реформ. Будете ли вы и, являясь представителем работодателей, защищать свою родную партию и критиковать их противников?

- Я полностью и официально завершил свою политическую карьеру. Центральный союз работодателей – это аполитичная организация. Конечно, мы представляем важные для работодателей ценности, как открытость и либеральная экономическая среда, за которую стоит и Партия реформ.

Надеюсь, что мое партийное прошлое не станет проблемой. До сих пор мои личные отношения с другими партиями были очень конструктивными. Я – неконфликтный человек, надеюсь на профессиональный подход. Я хочу говорить о деле, а не о прошлом.

В Эстонии к походу в политику и выходу из нее относятся с подозрением. Якобы у человека могут быть какие-то корпоративные интересы. В то же время, в других странах мира такие карьерные повороты весьма обычны. Когда мы в Эстонии придем к этому?

- В Эстонии часто можно видеть, что бывшим министрам или вообще политикам высшего звена практически некуда податься. Поэтому в политике стараются оставаться как можно дольше. В крупных странах выбор больше, становятся, например, послами.

Некоторые уходы, конечно, вызывают вопрос – искала ли место для человека партия? Лично я сам баллотировался в Центральный союз работодателей на открытом конкурсе, никаких партийных связей тут не было.

Было бы лучше, если бы мы смотрели не в партбилет, а на то, что человек умеет делать.

- Что союз работодателей прежде делал неправильно? Что вы будете делать иначе?

- Меня не принимали на работу для того, чтобы я организовал там революцию. Организация хорошо управляемая, влиятельная, с хорошей организацией труда.