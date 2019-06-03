Стоимость столичных квартир увеличилась

По сравнению с апрелем средняя цена выросла на четыре процента. По данным Земельного департамента, медианная цена за квадратный метр выросла в Таллинне за год на четыре процента до 1813 евро, а за месяц на 1,3 процента.

Всего в мае в Таллинне было совершено 747 сделок на общую сумму 80,8 млн евро. За тот же период прошлого года с квартирами совершили 948 сделок на общую сумму 99,3 млн евро. В апреле в Таллинне совершили 796 сделок купли-продажи квартир на общую сумму 83,7 млн евро.

В Эстонии, за исключением Таллинна, средняя цена за квадратный метр в квартире в мае упала в годовом сравнении на 4,9 процента до 774 евро, а по сравнению с апрелем - почти на 8 процентов.

Медианная цена за квадратный метр в мае составила за пределами Таллинна 602 евро , что на 774 процента ниже, чем годом раньше, и на 17,5 процента ниже, чем в апреле.

Всего в мае за пределами столицы совершили 1025 сделки на общую сумму 46,8 млн евро. За тот же месяц прошлого года была совершена 1101 сделка на общую сумму 55,4 млн евро.