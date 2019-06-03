Стоимость столичных квартир увеличилась

В мае средняя цена квадратного метра таллиннской квартиры выросла в годовом сравнении на 4,9 процента до 1952 евро.
По сравнению с апрелем средняя цена выросла на четыре процента. По данным Земельного департамента, медианная цена за квадратный метр выросла в Таллинне за год на четыре процента до 1813 евро, а за месяц на 1,3 процента.
Всего в мае в Таллинне было совершено 747 сделок на общую сумму 80,8 млн евро. За тот же период прошлого года с квартирами совершили 948 сделок на общую сумму 99,3 млн евро. В апреле в Таллинне совершили 796 сделок купли-продажи квартир на общую сумму 83,7 млн евро.
В Эстонии, за исключением Таллинна, средняя цена за квадратный метр в квартире в мае упала в годовом сравнении на 4,9 процента до 774 евро, а по сравнению с апрелем - почти на 8 процентов.
Медианная цена за квадратный метр в мае составила за пределами Таллинна 602 евро , что на 774 процента ниже, чем годом раньше, и на 17,5 процента ниже, чем в апреле.
Всего в мае за пределами столицы совершили 1025 сделки на общую сумму 46,8 млн евро. За тот же месяц прошлого года была совершена 1101 сделка на общую сумму 55,4 млн евро.
Статистика Земельного департамента носит информативный характер и может изменяться при корректировке данных.