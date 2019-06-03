Пн, 3.06.2019
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  • Министр экономики: в Ида-Вирумаа без работы могут остаться до 1000 энергетиков

Министр экономики: в Ида-Вирумаа без работы могут остаться до 1000 энергетиков

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ФОТО: Pohjarannik.ee

Министр экономики Таави Аас сказал, что повышение цен на квоты СО2 могут принести с собой потерю работы для 1000 жителей Ида-Вирумаа, пишет Postimees.

Первым методом сохранения людей на работе может быть содержание котельных в резерве. «Цены на квоты СО2 заметно поднялись – если в начале 2018 года цена квоту на СО2 составляла семь евро, то теперь она поднялась до 24, а местами до 27 евро. В ценах произошли очень быстрые перемены, и электричество из сланца сейчас не является конкурентоспособным. Поэтому в Ида-Вирумаа сложилась ситуация, при которой очень много людей пока не сидит без работы, но они находятся под угрозой ее потери», - признался Аас ERR после встречи с профсоюзами энергетиков и представителями Центрального союза профсоюзов.

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