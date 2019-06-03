Министр экономики: в Ида-Вирумаа без работы могут остаться до 1000 энергетиков

Первым методом сохранения людей на работе может быть содержание котельных в резерве. «Цены на квоты СО2 заметно поднялись – если в начале 2018 года цена квоту на СО2 составляла семь евро, то теперь она поднялась до 24, а местами до 27 евро. В ценах произошли очень быстрые перемены, и электричество из сланца сейчас не является конкурентоспособным. Поэтому в Ида-Вирумаа сложилась ситуация, при которой очень много людей пока не сидит без работы, но они находятся под угрозой ее потери», - признался Аас ERR после встречи с профсоюзами энергетиков и представителями Центрального союза профсоюзов.