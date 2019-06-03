Буянившего в развлекательном заведении Ласнамяэ гражданина Украины выслали из Эстонии

Гражданин Украины повздорил с посетителями развлекательного заведения в Ласнамяэ и не подчинился распоряжениям полиции. В итоге правонарушителя лишили визы и выслали из страны.
Инцидент произошел 2 июня в развлекательном заведении на улице Викерлазе в Ласнамяэ, где произошел конфликт между посетителями, пишет Rus.ERR.
Гражданин Украины отказался представить полиции удостоверяющий личность документ, сообщить личные данные и выполнить другие распоряжения полиции.
Правонарушителя лишили долгосрочной визы, разрешения на работу, обязали покинуть Эстонию в течение семи дней и вынесли запрет на въезд в страну сроком на год.