Пн, 3.06.2019
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  • Буянившего в развлекательном заведении Ласнамяэ гражданина Украины выслали из Эстонии

Буянившего в развлекательном заведении Ласнамяэ гражданина Украины выслали из Эстонии

Драка. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Гражданин Украины повздорил с посетителями развлекательного заведения в Ласнамяэ и не подчинился распоряжениям полиции. В итоге правонарушителя лишили визы и выслали из страны.

Инцидент произошел 2 июня в развлекательном заведении на улице Викерлазе в Ласнамяэ, где произошел конфликт между посетителями, пишет Rus.ERR.

Гражданин Украины отказался представить полиции удостоверяющий личность документ, сообщить личные данные и выполнить другие распоряжения полиции.

Правонарушителя лишили долгосрочной визы, разрешения на работу, обязали покинуть Эстонию в течение семи дней и вынесли запрет на въезд в страну сроком на год.

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