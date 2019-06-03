«Ростеху» грозят многомиллионные иски за взрывы в Дзержинске. Пострадавших уже больше сотни

В результате взрывов тротила на предприятии ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области (входит в госкорпорацию «Ростех»), где 1 июня обрушились административные здания, количество пострадавших увеличилось до 116 человек.
Из них 18 человек госпитализированы, сообщил замглавы МЧС РФ Виктор Яцуценко на селекторном совещании в министерстве в понедельник, 3 июня. Среди пострадавших есть ребенок, пишет Newsru.com.
Как уточнили в Минздраве региона, ранее в списках госпитализированных числилось 16 человек, позже к ним добавились двое, которые значились в списке обратившихся за медицинской помощью.
В настоящее время следователи продолжают устанавливать обстоятельства ЧП: идет опрос свидетелей и потерпевших, назначаются криминалистические и судебно-медицинские экспертизы, на предприятии изымается необходимая документация. Как сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области, уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов).
В данный момент территория предприятия полностью обесточена, однако сотрудники работают в режиме субботника. Они задействованы в восстановительных работах.
Утром в понедельник временно исполняющий обязанности исполнительного директора Александр Меркин встретился с трудовым коллективом и, «кратко обрисовав ситуацию, призвал всех мобилизоваться, немедленно приступить к восстановлению зданий и ликвидации последствий инцидента». К ликвидации последствий ЧП подключены также военнослужащие бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа (ЗВО). Они же «проведут уборку осколков стекла, строительного мусора, окажут помощь в восстановлении объектов инфраструктуры шести общеобразовательных школ, одного детского сада и здания сборного пункта военного комиссариата Нижегородской области».
«Ростеху» грозят многомиллионные иски от сотен пострадавших
В результате трех взрывов и последовавших за ними пожаров на госпредприятии оборонно-промышленного комплекса «Кристалл», которое входит в состав госкорпорации «Ростехнологии» и является ведущей организацией по созданию и внедрению технологий получения взрывчатых веществ и составов для вооружения и военной техники, площадь возгорания и разрушения на территории завода составила около 800 кв. метров. Цех полностью разрушен. Всего на предприятии разрушены целиком или частично пять зданий.
А в городе Дзержинске взрывной волной повреждено несколько сотен зданий и сооружений в радиусе трех километров, в их числе 50 детских садов и 32 школы.
Как считает член Общественной палаты Дзержинска, председатель Совета многоквартирных домов Сергей Чендырин, в общей сложности сумма исков организаций города и дзержинцев о возмещении материального ущерба к НИИ «Кристалл» и «Ростеху» может составить десятки миллионов рублей.
«По умолчанию к процессу требования возмещения ущерба должны присоединиться и бюджет города, и бюджет области, и население. Выбитые стекла, высаженные оконные и балконные рамы, поврежденные здания и сооружения. Однако существует вероятность, что ситуацию постараются подвесить», - сказал Чендырин в интервью изданию «Нижний сейчас».
В 2011 году предприятие акционировалось и начало работу под управлением Государственной корпорации «Ростехнологии». А госкорпорациям в РФ многое позволено, отмечает нижегородское издание - на них не распространяются положения о раскрытии информации, закон «О банкротстве» их не касается, они выведены из-под контроля ряда государственных органов. Фактически госкорпорации контролируются администрацией президента страны.
С точки зрения гражданского законодательства, регулирующие имущественные и личные неимущественные отношения, ситуация со взрывом в Дзержинске является основанием для возмещения вреда имуществу, а для тех граждан, чье здоровье было повреждено, также и для компенсации морального вреда. Правовым основанием для возмещения вреда являются статьи 1064 и 1079 Гражданского кодекса, которые устанавливают, что вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред, а владелец источника повышенной опасности несет ответственность без вины, т.е. абсолютно неважно по чьей вине возник взрыв - отвечать за ущерб должен владелец цеха, где был взрыв.
В пресс-службе губернатора Нижегородской области уже объявили, что пострадавшие получат компенсации в размере 100 тыс. рублей из областного бюджета и по 50 тыс. рублей из бюджета города. Но пострадавшим следует помнить, что получение материальной помощи от госструктур не исключает гражданско-правовых требований о возмещении имущественного вреда или компенсации морального вреда.
Пока не известно, был ли источник взрыва как опасный производственный объект застрахован в соответствии с ФЗ от 27.07.2010 N225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте». В случае, если он был застрахован, возмещать ущерб будет страховая компания, если не был, то сам владелец источника повышенный опасности.