«Ростеху» грозят многомиллионные иски за взрывы в Дзержинске. Пострадавших уже больше сотни

Из них 18 человек госпитализированы, сообщил замглавы МЧС РФ Виктор Яцуценко на селекторном совещании в министерстве в понедельник, 3 июня. Среди пострадавших есть ребенок, пишет Newsru.com.

Как уточнили в Минздраве региона, ранее в списках госпитализированных числилось 16 человек, позже к ним добавились двое, которые значились в списке обратившихся за медицинской помощью.

В настоящее время следователи продолжают устанавливать обстоятельства ЧП: идет опрос свидетелей и потерпевших, назначаются криминалистические и судебно-медицинские экспертизы, на предприятии изымается необходимая документация. Как сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области, уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов).

В данный момент территория предприятия полностью обесточена, однако сотрудники работают в режиме субботника. Они задействованы в восстановительных работах.

Утром в понедельник временно исполняющий обязанности исполнительного директора Александр Меркин встретился с трудовым коллективом и, «кратко обрисовав ситуацию, призвал всех мобилизоваться, немедленно приступить к восстановлению зданий и ликвидации последствий инцидента». К ликвидации последствий ЧП подключены также военнослужащие бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа (ЗВО). Они же «проведут уборку осколков стекла, строительного мусора, окажут помощь в восстановлении объектов инфраструктуры шести общеобразовательных школ, одного детского сада и здания сборного пункта военного комиссариата Нижегородской области».

«Ростеху» грозят многомиллионные иски от сотен пострадавших

В результате трех взрывов и последовавших за ними пожаров на госпредприятии оборонно-промышленного комплекса «Кристалл», которое входит в состав госкорпорации «Ростехнологии» и является ведущей организацией по созданию и внедрению технологий получения взрывчатых веществ и составов для вооружения и военной техники, площадь возгорания и разрушения на территории завода составила около 800 кв. метров. Цех полностью разрушен. Всего на предприятии разрушены целиком или частично пять зданий.

А в городе Дзержинске взрывной волной повреждено несколько сотен зданий и сооружений в радиусе трех километров, в их числе 50 детских садов и 32 школы.

Как считает член Общественной палаты Дзержинска, председатель Совета многоквартирных домов Сергей Чендырин, в общей сложности сумма исков организаций города и дзержинцев о возмещении материального ущерба к НИИ «Кристалл» и «Ростеху» может составить десятки миллионов рублей.

«По умолчанию к процессу требования возмещения ущерба должны присоединиться и бюджет города, и бюджет области, и население. Выбитые стекла, высаженные оконные и балконные рамы, поврежденные здания и сооружения. Однако существует вероятность, что ситуацию постараются подвесить», - сказал Чендырин в интервью изданию «Нижний сейчас».