Предприниматели считают новое требование регистра трудовой занятости бессмыслицей

Предприятия с 1 июня должны отмечать в регистре адрес места работы работника, поскольку так государство надеется более оперативно получать данные, которые до сих пор десятилетиями собирали во время переписи населения. Хотя сегодня определить место работы бывает непросто, работодателям приходится все равно заполнять соответствующую графу, так как без этого они не могут ни внести в регистр данные, ни изменить существующие.

Собирать данные можно, считает глава Circle K Кай Реало, вопрос в том, что с ними делать. По ее словам, для нее остается неясным, зачем это нужно государству. Реало пояснила, что, поскольку рынок труда движется в направлении более свободных трудовых отношений, подобный сбор данных становится бессмысленным.

По словам же руководителя проектов переписи населения Департамента статистики Дианы Белтадзе, сбор данных о рабочих местах помогает решить три проблемы: сопутствующую запустению трудовую миграцию, нехватку квалифицированной рабочей силы и нехватку информации о рынке труда.

В государстве необходимо знать, как далеко находятся рабочие места, чтобы лучше планировать услуги, пояснила она.

К тому же, добавила Белтадзе, у государства сейчас недостаточно информации, чтобы предсказать, люди каких профессий нужны на рынке труда. "Перепись населения проходит каждое десятилетие, а рынок труда меняется быстро", - сказала она.

Реало, в свою очередь отмечает, что наш рынок труда поляризован: есть классические рабочие места, куда человек приходит к определенному времени, и есть новые формы труда, где человек не привязан к определенному работодателю. Есть даже люди, работающие на четырех разных работодателей.

Реало привела в пример людей, работа которых подразумевает передвижение. Согласно нынешним требованиям, в качестве рабочего места следует отмечать головную контору, тогда как человек может там даже не появляться.

"В нашей розничной сети есть региональные руководители, которые четыре дня в неделю ездят по Эстонии, посещают станции и общаются с подчиненными. Мы пишем, что они работают в Таллинне, но они делают свою работу не в Таллинне", - говорит Реало.

По ее словам, скорее нужно решать ситуации с людьми, получающими зарплату от нескольких работодателей, то есть, свести в регистре воедино всю работу, выполняемую работником с частичной нагрузкой.

"Как из статистики понять, что это не четыре человека, каждый из которых работает у одного работодателя, а один человек, работающий с четвертью полной нагрузки у каждого из четырех работодателей", - спрашивает Реало.

Что должно делать государство, если этот человек лишится одного работодателя? Скольких работодателей должен лишиться человек, чтобы получить страхование по безработице. Как должен работодатель рассматривать такие трудовые отношения? Как работодателю проследить, чтобы работник получил должное количество дней отдыха? Все эти вопросы, по оценке Реало, имеют большое значение.

По ее словам, в компании масштабов Circle K есть 4-5 работников, чьи обязанности заключаются только в том, чтобы обеспечивать государство и местные самоуправления статистикой. Они готовят документацию, собирают и представляют данные и получают зарплату за это.