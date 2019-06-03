Привычка против правил: нарвские водители привыкают к кольцевым перекресткам

Некоторые ездят по памяти

С помощью дорожных знаков и ограждений новое кольцо на улице Пушкина обозначили уже неделю назад. Но и сегодня многие проезжают перекресток по привычке. Даже не в час пик достаточно постоять у обновленного перекрестка минут десять, чтобы увидеть хотя бы одну ситуацию, которая едва не привела к аварии.

Распространенная ошибка - водители едут по улице Пушкина, не обращая внимание на новые знаки, будто находятся на главной дороге.

В Фейсбуке можно найти уже несколько записей с видеорегистраторов, на которых видны серьезные нарушения и ошибки водителей на новом нарвском кольце.

В то же время, это уже третий перекресток в Нарве, переделанный в кольцевой, и в социальных сетях на этот раз нет такого взрыва негодования, который можно было наблюдать при появлении первого кольца в начале улицы Пушкина в сентябре прошлого года.

Руководитель автошколы Forbest и инструктор по вождению Роман Копылов, комментируя ситуацию для Rus.Postimees, отметил, что новые кольцевые перекрестки у него нареканий не вызывают. Но водителям, по словам инструктора, стоит быть внимательней и обращать внимание на новые дорожные знаки.

По словам Алексея Андреева, руководителя автобусной компании Atko в Нарве, водителям автобусов новые кольцевые перекрестки усложнили работу.

“Автобусы длинные, низкопольные. Водители жалуются, - говорит он. - Для легковых машин это не проблема, а автобусникам будет не очень хорошо. Там по Пушкина ездят также и междугородные автобусы. Я слышал сегодня, как их водители тоже обсуждали изменения, они тоже недовольны”.

Алексей Андреев опасается, что обновленные перекрестки будут создавать заметно больше проблем зимой, если снег с них будут убирать не полностью.

Островков безопасности становится всё больше

Другое заметное изменение на улицах Нарвы - островки безопасности, которых за последний месяц стало гораздо больше.

У водителей автобусов один из островков у садового товарищества “Прогресс” между Нарвой и Нарва-Йыэсуу также вызывает неудобство.