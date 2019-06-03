Рийбе: сотрудничество - ключ к безопасности Кристийне

Например, предотвратить превышение скорости и обеспечить безопасное передвижение жителей на внутриквартальных улицах помогли дополнительно установленные «лежачие полицейские». Благоустроены зеленые зоны и улучшено освещение. Дополнительно установлены дорожные знаки, обновлена дорожная разметка, изменено дорожное движение и облагорожены здания. Ведь при планировании новых зданий и согласовании планировок крайне важно обеспечить безопасность городской среды.

Имеются способы решения проблем и опасности

Бывали случаи, когда по предложению жителей мы были вынуждены убрать скамейки, установленные управой, чтобы не давать возможность людям собираться большими компаниями и употреблять алкоголь в общественных местах, тем самым, не подвергая местных жителей к риску. Когда нам стало известно об имеющихся проблемах, мы организовывали круглые столы, в которых, помимо полиции, принимали участие и другие представительные органы, а также местные жители, связанные с конкретным местом.

Ключевое слово - сотрудничество

В 2018 году в районе Кристийне было зарегистрировано 13 домохозяйств, входящих в состав "Соседский дозор". В прошлом году был подписан договор о сотрудничестве между НКО «Общество Микрорайона Лилле» и НКО «Соседский Дозор Эстонии», в систему соседского дозора вошли сразу девять домохозяйств. Вместе рассматриваем возможные риски, связанные с микрорайоном, и обсуждаем, как в совместном сотрудничестве повысить безопасность в микрорайоне. Входить в состав Соседского Дозора полезно, ведь это, прежде всего, сообщество людей, которых объединяет желание безопасности каждого дома и соседской территории, людей побуждает сообщать о нарушениях и наблюдениях, в которые они раньше даже не вмешивались. Ведь всем безопаснее, зная, что в случае неприятностей сосед не будет пассивным наблюдателем.

К сожалению, имеются и негативные аспекты, которые бросаются в глаза в Кристийне. Например, количество дорожно-транспортных происшествий с жертвами из года в год вызывает беспокойство. Я очень надеюсь, что решение электронного управления движения, установленного на перекрестке улиц Таммсааре и Тонди, дисциплинирует водителей и повысит безопасность движения в целом. Данное решение позволяет восстановить левый поворот с улицы Таммсааре к бизнес-центру и магазину "К-Раута", а также совершить разворот к участку фирмы «ESS Kinnisvara». Система покрывает участок в 1,1 км в обоих направлениях, учитывает транспортные потоки и позволяет динамично менять скоростные режимы с помощью электронных дорожных знаков.

Помимо этого, на перекрестке Кристийне установлены камеры контроля скорости, которые кроме основной функции, снабжены и функцией выявления игнорирования запрещающих сигналов светофора. Верю, что все вышеперечисленные меры безопасности пойдут району на пользу.