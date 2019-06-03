Правительство просит Рийгикогу обсудить вопрос о вотуме недоверия Марту Хельме сегодня же

Правительство ходатайствует перед руководством Рийгикогу об обсуждении заявления о недоверии министру внутренних дел от партии EKRE Марту Хельме в рамках сегодняшнего заседания парламента.
Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства, отметив, что кабинет министров провел заседание в интернете и решил ходатайствовать перед руководством Рийгикогу о скорейшем обсуждении заявления о недоверии министру внутренних дел Марту Хельме.
В частности, правительство просит Рийгикогу обсудить требование выразить министру недоверие на начавшемся в понедельник во второй половине дня заседании парламента.
С инициативой объявить недоверие Марту Хельме выступили 43 оппозиционных депутата.