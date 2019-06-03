Пн, 3.06.2019
У нас должна быть полная нулевая толерантность [к ксенофобии], должно быть полностью неприемлемо оскорблять кого бы то ни было на улице. Все равно, пакистанец это, эстонец, китаец или немец. Мартин Хельме
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Правительство просит Рийгикогу обсудить вопрос о вотуме недоверия Марту Хельме сегодня же

Правительство просит Рийгикогу обсудить вопрос о вотуме недоверия Марту Хельме сегодня же

Правительство ходатайствует перед руководством Рийгикогу об обсуждении заявления о недоверии министру внутренних дел от партии EKRE Марту Хельме в рамках сегодняшнего заседания парламента.

Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства, отметив, что кабинет министров провел заседание в интернете и решил ходатайствовать перед руководством Рийгикогу о скорейшем обсуждении заявления о недоверии министру внутренних дел Марту Хельме.

В частности, правительство просит Рийгикогу обсудить требование выразить министру недоверие на начавшемся в понедельник во второй половине дня заседании парламента.

С инициативой объявить недоверие Марту Хельме выступили 43 оппозиционных депутата.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ