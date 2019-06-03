120 ретроавтомобилей проедут из Пекина в Париж через Таллинн

Ралли Peking to Paris, организатором которого выступает Endurance Rally Association, проходит уже в седьмой раз. В мероприятии участвуют 120 экипажей на автомобилях, выпущенных до 1975 года.

Участники на раритетных машинах проедут более 13 тысяч километров. Маршрут ралли пройдет через Китай, Монголию, Казахстан, Россию, Финляндию, Эстонию, Латвию, Польшу, Германию, Бельгию и Францию.

Самой старой машиной, представленной в ралли этого года, является трицикл Contal Mototri 1907 года выпуска. Российский экипаж участвует в ралли на автомобиле ВАЗ-2103 1972 года.

Согласно информации с официального сайта Endurorally.com, в Таллинн участники ралли прибудут 28 июня из Финляндии, а 30 июня из эстонской столицы отправятся в Ригу. Финиш состоится 7 июля в Париже.