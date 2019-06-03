Шведский целлюлозный концерн скупает эстонские леса

Фирме Forestum принадлежит дочернее предприятие Forestum Estate OÜ, во владении которого находится 10300 гектаров земли на Сааремаа и Хийумаа. 8800 гектаров из этой земли приходится на леса, запас которых составляет почти 1,3 млн кубометров. Недавно SCA приобрела также 10 тысяч гектаров леса в Латвии.

По словам руководителя отдела лесоводства SCA Йонаса Мартенссона, предприятие, будучи владельцем земли, намеревается расти в Балтийских странах, поскольку этот регион является для компании естественным поставщиком сырья. "Наличие собственных лесных ресурсов укрепит нашу деятельность в этом регионе", - сказал Мартенссон.

В понедельник SCA приобрело 93% акций Forestum Group AB и теперь делает предложения по скупке паев владельцам остальных акций.