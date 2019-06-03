Шведский целлюлозный концерн скупает эстонские леса

Котирующееся на Стокгольмской бирже шведское предприятие целлюлозного производства Svenska Cellulosa AB (SCA) приобрело за 420 млн шведских крон (39 млн евро) компанию Forestum Group AB, которой принадлежит десять тысяч гектаров земли в Эстонии, пишет Postimees.
Фирме Forestum принадлежит дочернее предприятие Forestum Estate OÜ, во владении которого находится 10300 гектаров земли на Сааремаа и Хийумаа. 8800 гектаров из этой земли приходится на леса, запас которых составляет почти 1,3 млн кубометров. Недавно SCA приобрела также 10 тысяч гектаров леса в Латвии.
По словам руководителя отдела лесоводства SCA Йонаса Мартенссона, предприятие, будучи владельцем земли, намеревается расти в Балтийских странах, поскольку этот регион является для компании естественным поставщиком сырья. "Наличие собственных лесных ресурсов укрепит нашу деятельность в этом регионе", - сказал Мартенссон.
В понедельник SCA приобрело 93% акций Forestum Group AB и теперь делает предложения по скупке паев владельцам остальных акций.
Всего предприятию Svenska Cellulosa AB в Европе принадлежит свыше двух миллионов гектаров лесов. В прошлом году концерн SCA заработал 345 млн евро чистой прибыли при обороте 1,77 млрд евро.