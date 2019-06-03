Пн, 3.06.2019
"Я бы не сказала, что мы когда-либо ощущали советский строй, когда были маленькими. Мы были счастливыми детьми". Наринэ Абгарян

В смысле? В русском языке нашли новый союз

Иллюстративное фото. Тотальный диктант.

ФОТО: Sander Ilvest

Русский язык пополнился союзом «в смысле». Соответствующее исследование российских филологов опубликовано в журнале «Вестник Томского государственного университета. Филология», сообщает «Лента.ру».

 

В том, что «в смысле» в устной и письменной речи употребляется в качестве союза, специалисты убедились, проанализировав данные Национального корпуса русского языка (НКРЯ), в котором конструкция встречается, начиная с середины XX века, и особенно активно используется последние 30 лет.

«В смысле» выступает как синоним союза «то есть». Говорящий таким образом дает понять, что дальше будет пояснение сказанного или же побуждает собеседника к разъяснению.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ