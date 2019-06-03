В смысле? В русском языке нашли новый союз

Русский язык пополнился союзом «в смысле». Соответствующее исследование российских филологов опубликовано в журнале «Вестник Томского государственного университета. Филология», сообщает «Лента.ру».
В том, что «в смысле» в устной и письменной речи употребляется в качестве союза, специалисты убедились, проанализировав данные Национального корпуса русского языка (НКРЯ), в котором конструкция встречается, начиная с середины XX века, и особенно активно используется последние 30 лет.
«В смысле» выступает как синоним союза «то есть». Говорящий таким образом дает понять, что дальше будет пояснение сказанного или же побуждает собеседника к разъяснению.