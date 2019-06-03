Решение о закрытии Лаагна-теэ может быть принято в среду

Сейчас Таллиннский транспортный департамент основательно анализирует все возможные последствия возможного закрытия Лаагна-теэ на месячный срок, как того хочет съемочная группа нового фильма Кристофера Нолана.

"Cейчас мы анализируем всё, чтобы понять, что возможно, а что нет. Возможно ли частичное или полное перекрытие, что будет с общественным транспортом, что будет с обычным движением", - перечислил руководитель отдела организации движения транспортного департамента Талво Рюйтельмаа.

Он добавил, что денежная сторона закрытия - это только один аспект: важнее то, что станет с движением транспорта в случае закрытия магистрали. "Сделать можно все, но вопрос в том, каковы последствия. Если последствия закрытия Лаагна-теэ приведут к неоправданной нагрузке, этого делать не следует. Но на данный момент я не могу сказать, каким будет решение. Такого крупного перекрытия улиц на столь продолжительный период у нас раньше не было", - сказал Рюйтельмаа.

Он пояснил, что по Лаагна теэ ходит общественный транспорт городского и уездного значения, а также междугородний и транзитный. "Нужно проанализировать все маршруты автобусов. Во сколько, откуда и куда, сколько пассажиров. Объем работы очень велик. Все нужно проверить несколько раз, чтобы не было ошибок. И все это пойдет на заседание мэрии, потому что разрешение на закрытие должна дать горуправа", - разъяснил чиновник.