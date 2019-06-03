Мероприятие "Утиное ралли" не останется без поддержки

Ранее государство выделяло шесть тысяч евро, эта сумма покрывала расходы на организацию благотворительной акции, сообщается на странице фонда «Подаренная жизнь» в социальной сети Facebook.

Представители фонда сообщили, что отсутствие финансовой помощи со стороны государства не значит отмену мероприятия, так как начаты переговоры с предприятиями о предоставлении услуг дешевле, чем это было обычно.

По словам вице-мэра Таллинна Бетины Бешкиной, город Таллинн готов оказать внеочередную финансовую помощь, сообщил Раэпресс. Цели «Утиного ралли» - самые благие, и деятельность организаторов важна для общества, так как они помогают детям и семьям, которые оказались в настоящей беде.

Вице-мэр, отвечающая за сферу социальной помощи и здравоохранения, пояснила, что ей очень жаль, если государство по какой-то причине не может поддержать благотворительное мероприятие, но традиция «Утиного ралли» не должна прерываться, поэтому акция нуждается в поддержке. «Мы обсудили этот вопрос с мэром и пришли к единому мнению, что Таллинн готов выделить сумму, равную прежним отчислениям в пользу мероприятия из Совета по распределению налога на азартные игры, - отметила Бешкина. - Город готов поддержать «Утиное ралли», если у организаторов есть соответствующее желание».