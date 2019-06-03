Департамент: опрыскивание газонов в Пеэтри проводилось с нарушениями

Департамент сельского хозяйства возбудил надзорное производство и сегодня подтвердил факт нарушения.

В понедельник стали известны результаты надзорного производства по заражению гербицидами газонов в волости Раэ. Главный специалист отдела охраны растений департамента Рийна Пяртель подтвердила, что в ходе работ по благоустройству в волости Раэ был допущен ряд ошибок.

По словам Пяртель, препараты, содержащие глифосат, запрещено использовать на школьных территориях, детских площадках и вблизи от учреждений здравоохранения. В Пеэтри гербицид глифосат использовался поблизости от школ Пеэтри и Ярвекюла.

Компания, проводившая работы, ошиблась в части ограничений на использование препарата на школьных территориях и в других местах общественного пользрования, пояснила Пяртель, добавив, что в данном случае выбор вещества нельзя считать обоснованным. По ее мнению, для борьбы с сорняками в данном случае лучше подошел бы метод кошения.

В то же время, департамент установил, что при осуществоении работ OÜ Üle выполняло нормы безопасности и использовало гербицид с минимальной нормой расхода. Кроме того, OÜ Üle не было обязано извещать жителей волости о проведении работ.