Хельме: восточную границу сначала необходимо построить на отрезках с повышенным риском

В бюджетной стратегии государства еще не прописаны суммы, которые будут выделены на строительство восточной границы, однако обозначен первоначальный план наиболее дорогостоящих закупок, например, закупка оборудования для слежения и строительство границы в местах с наиболее высоким риском, сообщил министр внутренних дел Март Хельме на заседании Специальной комиссии Рийгикогу по контролю за государственным бюджетом, передает ERR.