Хельме: восточную границу сначала необходимо построить на отрезках с повышенным риском

В бюджетной стратегии государства еще не прописаны суммы, которые будут выделены на строительство восточной границы, однако обозначен первоначальный план наиболее дорогостоящих закупок, например, закупка оборудования для слежения и строительство границы в местах с наиболее высоким риском, сообщил министр внутренних дел Март Хельме на заседании Специальной комиссии Рийгикогу по контролю за государственным бюджетом, передает ERR.
По словам Хельме, наиболее затратный отрезок границы - болотистая территория длиной 52 км, где необходимо установить понтоны, чтобы территория стала проходимой для пограничного транспорта.
"Это вопрос экономии и отсрочки - стоит ли оставлять пустыми болотистые участки: на этом можно было бы хорошо сэкономить, а вместо этого построить границу на участках, где существуют очевидные риски, например, последний участок границы на юге", - сказал Хельме.
Под южным участком границы Хельме подразумевает место, где соприкасаются три страны - Эстония, Латвия и Россия. По словам министра, на сегодняшний день контрабанда и нелегалы попадают в страну и через Латвию.