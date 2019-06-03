Видео: машина едва не сбила женщину на пешеходном переходе

Сегодня утром в Тарту на улице Аардла, немного не доезжая до перекрестка с улицей Выру, случился жутковатый инцидент: водитель, ехавший с превышением скорости, не замедлился, подъезжая к пешеходному переходу, в то время как по нему улицу пересекала женщина. Если бы та не остановилась, водитель вполне мог бы ее сбить.