Видео: машина едва не сбила женщину на пешеходном переходе

Сегодня утром в Тарту на улице Аардла, немного не доезжая до перекрестка с улицей Выру, случился жутковатый инцидент: водитель, ехавший с превышением скорости, не замедлился, подъезжая к пешеходному переходу, в то время как по нему улицу пересекала женщина. Если бы та не остановилась, водитель вполне мог бы ее сбить.
На видео видно, что машина проехала совсем рядом с женщиной. Водителю красного автомобиля стоило бы вспомнить несколько пунктов из закона о дорожном движении: во-первых, подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель должен выбрать скорость, которая была бы достаточно низкой, чтобы не угрожать пешеходам, выходящим на переход; во-вторых, если на нерегулируемом переходе в соседнем ряду останавливается транспортное средство, водитель должен также остановиться.