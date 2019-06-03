В таллиннском вытрезвителе в мае побывали 528 человек, в том числе 65 женщин, сообщает BNS
Иностранцев среди доставленных в вытрезвитель было 16 — это были жители Литвы, Беларуси, Бельгии, Латвии, Норвегии, США, Украины, Великобритании и Дании.
В апреле таллиннском вытрезвителе побывали 555 человека, в том числе 85 женщин.
Иностранцев среди доставленных в вытрезвитель было 24 — жители Украины, Непала, Литвы, Латвии, Монголии, Норвегии и России.
В 2018 году во всех двадцати камерах вытрезвителя было установлено видеонаблюдение, чтобы обеспечить безопасность помещенных вытрезвляться и следить за состоянием их здоровья