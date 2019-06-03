Кая Каллас спутала коллегу по Рийгикогу с его давно умершим отцом

В понедельник на заседании Рийгикогу Партия реформ инициировала выражение недоверия министру внутренних дел Марту Хельме, что дало всем депутатам возможность задать Хельме вопрос.

Член парламентской фракции Isamaa Михаил Лотман спросил, подходит ли на должность министра гипотетическая личность с характером социопата и винящая во всех проблемах других.



Кая Каллас в своем Твиттере одобрила острый вопрос Лотмана, но перепутала имя коллеги. "Вопрос Юрия Лотмана был очень хорошим. Как он может голосовать против недоверия Хельме?" - написала Каллас.

На самом деле, Юрий Лотман - отец Михаила Лотмана, который умер в 1993 году в возрасте 71 года и похоронен в Тарту. Михаил Лотман, также семиотик, прошел в Рийгикогу вместо своего однопартийца Тыниса Лукаса.