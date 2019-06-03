Вотум недоверия министру внутренних дел Мартину Хельме провалился

За выражение вотума проголосовали 46 депутатов, против - 53. Для выражения недоверия была необходима поддержка как минимум 51 депутата.

В отличие от своих коллег по партии Isamaa, Виктория Ладынская-Кубитс поддержала министра от партии EKRE, несмотря на ранюю критику в его адрес.

Председатель Партии реформ Кая Каллас сказала, что Март Хельме лжет, угрожает женщинам, а его высказывания наносят ущерб союзническим отношениям Эстонии.

"Март Хельме нанес ущерб репутации Эстонии, дискредитировал женщин, ученых, правовому государству. Когда появились подозрения в отношении министра Марти Куузика, Хельме сообщил, что источники изучены, и даже их имена известны. Это была угроза всем этим источникам. Министр внутренних дел должен был призвать людей выступить и дать показания, чтобы была выяснена правда. Но министр, наоборот, выступил с угрозами",- сказала Каллас.

"Хельме показывал знаки превосходства белой расы и вместе со своей партией принимал Марин Ле Пен, таким образом нанеся ущерб репутации Эстонии. 2 мая Хельме назвал президента Керсти Кальюлайд эмоционально взвинченной женщиной, оскорбив и президента, и женщин в целом", привела пример Кая Каллас.

«Хельме как член правительства сознательно солгал в вопросе об отмывании денег. Хельме оскорбил и ученых. Хельме нанес урон репутации Эстонии и поставил под угрозу безопасность, а также разжигал ненависть, и потому должен был бы сам уйти в отставку. Так как этого не произошло, следует выразить ему недоверие. Мы выражаем недоверие министру внутренних дел Марту Хельме. Если вы не поддерживаете недоверие, то вы считаете такую практику подходящей для министра", - сказала Каллас.