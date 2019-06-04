Критиковавшая Россию американка боится ехать в Сочи из-за угроз убийством

«Кажется, ничего не изменилось, и Международная ассоциация бобслея и скелетона (IBSF) и американская федерация бобслея и скелетона согласны на проведение этапа Кубка мира в Сочи. После всех тех угроз смерти, которые я получала, мне может понадобиться защита», – написала Юлендер.