По стопам Дзюбы: Месут Озил нелестно отозвался о Унаи Эмери

Озил выразил разочарование из-за замены в финале Лиги Европы против «Челси» (1:4).
Футболист покинул поле на 78-й минуте, и после этого сказал Эмери: «Ты не тренер».
По ходу сезона ходили слухи о непростых отношениях между Озилом и Эмери. Немец иногда не попадал в состав на ключевые матчи. Его контракт действует до 2021 года.
Эмери не в первый раз попадает под критику своих игроков: в бытность тренером московского "Спартака" после одного из неудачных матчей Артем Дзюба раскритиковал наставника, назвав его "тренеришкой".