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  • По стопам Дзюбы: Месут Озил нелестно отозвался о Унаи Эмери

По стопам Дзюбы: Месут Озил нелестно отозвался о Унаи Эмери

Mesut Özil

ФОТО: Cathrin Müller/M.i.S. / imago/MIS

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил критично высказался в адрес главного тренера команды Унаи Эмери.

Озил выразил разочарование из-за замены в финале Лиги Европы против «Челси» (1:4).

Футболист покинул поле на 78-й минуте, и после этого сказал Эмери: «Ты не тренер».

По ходу сезона ходили слухи о непростых отношениях между Озилом и Эмери. Немец иногда не попадал в состав на ключевые матчи. Его контракт действует до 2021 года.

Эмери не в первый раз попадает под критику своих игроков: в бытность тренером московского "Спартака" после одного из неудачных матчей Артем Дзюба раскритиковал наставника, назвав его "тренеришкой".

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