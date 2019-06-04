За прошедшие сутки полиция задержала 20 пьяных водителей

Если опьянение водителя составляет больше установленного законом предела, то есть 0,2-1,49 промилле, то в рамках производства по проступку его можно наказания штрафом до 1200 евро, или арестом до 30 дней, или лишить его прав на срок до одного года.

Если он находился в состоянии наркотического опьянения, или алкогольное опьянение было больше 1,5 промилле, то в рамках уголовного производства его можно наказать штрафом в размере 30-500 штрафных единиц, или отправить в тюрьму на срок до трех лет. В качестве дополнительного наказания суд может лишить нарушителя водительских прав на срок до трех лет. Также у него могут конфисковать автомобиль или иное средство совершения преступления.