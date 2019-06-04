Ситуация на рынке вынуждает Eesti Energia прибегнуть к принудительным отпускам

На Эстонской электростанции еще в апреле было решено применить принудительный отпуск. В ближайшее время к такой же мере прибегнут на других предприятиях крупной энергетики. Принудительный отпуск будет применен всего в отношении приблизительно 1300 работников.

Если в начале текущего года прогнозы предприятия показывали, что производственные подразделения крупной энергетики смогут конкурировать на открытом рынке, то в действительности с начала года на рынок попали в основном три энергоблока, работающих на более новой технологии, остальные восемь энергоблоков преимущественно стоят в резерве.

Ответственный за крупную энергетику член правления Райне Пайо сказал, что возникшая ситуация обусловлена, прежде всего, высокой ценой СО2 и большим объемом российского электричества на рынке Nord Pool.

«Это ставит производителей электроэнергии Европейского Союза в условия неравной конкуренции, поскольку российские производители электричества не должны платить за квоты 25 евро за тонну», – пояснил Пайо. По сравнению с прошлым годом импорт электроэнергии из России на рынок Nord Pool увеличился приблизительно в 1,5 раза, рыночная стоимость СО2 за тот же период времени выросла почти вдвое.

Снизившаяся нагрузка производственных подразделений и добывающих предприятий не позволяет предложить работникам полное рабочее время, поэтому было решено прибегнуть к принудительным отпускам прежде всего на Эстонской электростанции. Поскольку потребление сланца на электростанциях уменьшилось, предприятие вынуждено применить принудительные отпуска также на других предприятиях крупной энергетики.

Согласно закону длительность принудительного отпуска может составлять до 90 дней в течение 12 месяцев, работодатель может запланировать его разом или по дням. Принудительный отпуск сопровождается также снижением зарплаты. Урезание зарплаты зависит от уменьшения нагрузки, но оплата труда при этом не может быть ниже минимальной зарплаты. При детальном планировании принудительных отпусков Eesti Energia будет учитывать, прежде всего, ситуацию на рынке, и если положение дел улучшится, отпуска будут прерваны.

По словам Райне Пайо, долгосрочная стратегия Eesti Energia предусматривает увеличение выработки возобновляемой энергии и совместного производства сланцевого масла и электричества, и прямое сжигание сланца для производства электроэнергии будет постепенно уменьшаться.

«Совместное производство электричества и масла поддерживает достигнутая проектная мощность и хорошая надежность работы завода масел Enefit280. Но расширение совместного производства масла и электричества – решение, требующее больше времени. С целью улучшения нынешней ситуации Eesti Energia плотно сотрудничает с представителями государства, чтобы найти решения, которые позволили бы сохранить государственные доходы и рабочие места в энергетическом секторе», – сказал Пайо.