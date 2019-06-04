По случаю дня Эстонского флага триколор торжественно подняли на башне Длинный Герман

Флаг поднимали под звуки гимна Эстонии, а в состав команды, поднимавшей флаг, вошли представители Фонда Эстонского праздника пенсии и танца, Института эстонского языка и гимназии Густава Адольфа.

Речь произнесли спикер парламента Хенн Пыллуаас и председатель Общества эстонского флага Юри Трей. С поздравительным словом выступил архиепископ лютеранской церкви Урмас Вийльма.

В Губернаторском саду построился караул бойцов охранного батальона, Кайтселийта, женского военизированного подразделения, молодые орлы, подразделение девочек, скауты и академическое объединение. Также на месте были знаменосцы различных обществ, объединений и школ.

Музыкальное сопровождение обеспечил Оркестр Кайтселийта, а песни исполнили Эстонское общество женской пенсии и хоры таллиннских школ.

На праздник в Эстонию приехал президент Общества датского флага Эрик Фаге-Педерсен. Эстонский и датский флаги отмечают в этому году свои 135 и 800 дни рождения.

В 15 часов гостей пустят в башню Длинный Герман.