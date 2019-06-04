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  • По случаю дня Эстонского флага триколор торжественно подняли на башне Длинный Герман

По случаю дня Эстонского флага триколор торжественно подняли на башне Длинный Герман

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Члены парламента и Общества Эстонского флага во вторник утром, около 7 часов, торжественно подняли государственный триколор на башне Длинный Герман, пишет Postimees.

Флаг поднимали под звуки гимна Эстонии, а в состав команды, поднимавшей флаг, вошли представители Фонда Эстонского праздника пенсии и танца, Института эстонского языка и гимназии Густава Адольфа.

Речь произнесли спикер парламента Хенн Пыллуаас и председатель Общества эстонского флага Юри Трей. С поздравительным словом выступил архиепископ лютеранской церкви Урмас Вийльма.

В Губернаторском саду построился караул бойцов охранного батальона, Кайтселийта, женского военизированного подразделения, молодые орлы, подразделение девочек, скауты и академическое объединение. Также на месте были знаменосцы различных обществ, объединений и школ.

Музыкальное сопровождение обеспечил Оркестр Кайтселийта, а песни исполнили Эстонское общество женской пенсии и хоры таллиннских школ.

На праздник в Эстонию приехал президент Общества датского флага Эрик Фаге-Педерсен. Эстонский и датский флаги отмечают в этому году свои 135 и 800 дни рождения.

В 15 часов гостей пустят в башню Длинный Герман.

Первый сине-черно-белый флаг, принятый Эстонским студенческим обществом, был изготовлен весной 1884 года, его освятили 4 июня в отепяэской церкви. В этом году исполняется 135 лет с момента освящения сине-черно-белого триколора.

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