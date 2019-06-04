Помечтаем? Вот, сколько нужно зарабатывать, чтобы считаться высокооплачиваемым

Чтобы попасть на вершину списка самых больших зарплат, работая в окрестностях столицы, и войти в 10 % самых богатых людей, необходимо преодолеть границу брутто-зарплаты в 2620 евро. В Тарту и Тартуском уезде, чтобы входить в десятую часть самых богатых людей, нужно зарабатывать не менее 2270 евро в месяц. Чтобы войти в число самых высокооплачиваемых работников в Северо-Восточной и Западной Эстонии достаточно зарплаты 2100 евро, а в Центральной Эстонии – 2070 евро.

За год размеры наиболее высоких зарплат больше всего выросли в Северо-Восточной и Западной Эстонии, где 10 % самых высокооплачиваемых работников зарабатывают на пятую часть больше, чем в прошлом году. «С одной стороны, статистика зарплат отражает небольшое уменьшение региональных различий в зарплатах, с другой же стороны, ради высокой зарплаты по-прежнему нужно перебираться в столицу, где 10 % самых высокооплачиваемых работников зарабатывают на 25 % больше, чем в других регионах Эстонии. Вакансии с высокой зарплатой предлагаются в большинстве в секторах инфотехнологии, продажи, строительства и транспорта», – прокомментировал результаты исследования менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт.

«Кроме того, исследование показывает, что в некоторых регионах значительно выросла разница в зарплате между высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками, – добавил Хенри Аувяэрт. – Например, если в Северо-Восточной Эстонии рост зарплат наиболее высокооплачиваемых работников составил 20 %, то зарплаты низкооплачиваемых работников росли почти в два раза медленнее (12 %)».

По словам руководителя Агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер, на различия в зарплатах влияет разное распределение работ между регионами, например, высокооплачиваемые места сфер инфотехнологии и финансов находятся в основном в Таллинне и Тарту, деревообработка влияет на зарплаты в Южной Эстонии, а производство энергии и химическая промышленность – в Восточной Эстонии. «По уровню зарплат вперед выходят крупные предприятия, где больше динамика рабочей силы и где экономические результаты это позволяют», – добавила Кадри Сеэдер.

Агентство по исследованию зарплат при сотрудничестве с крупнейшим в Эстонии порталом поиска работы CVKeskus.ee проводят опрос работодателей, работников и соискателей работы два раза в год. По численности участников эти исследования являются самыми крупными в сфере рынка труда и зарплаты в Эстонии. В проведенном среди работников исследовании осенью/зимой 2018 года участвовало 10 946 человек.

В весеннем исследовании нынешнего года можно участвовать до 10 июня на сайте агентства по исследованию зарплат по адресу: https://survey.palgainfo.ee/index.php/858386?lang=ru

Участники исследования получат бесплатно анализ зарплат 75 должностей, чтобы сравнить зарплату на своей должности со средней зарплатой на рынке труда.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Сколько нужно зарабатывать, чтобы войти в 10 % самых богатых людей?

Регион Евро в месяц

В Таллинне и Харьюмаа 2620 €

В Тарту и Тартумаа 2270 €

В Северо-Восточной Эстонии 2100 €

(Ида- и Ляэне-Вирумаа, Йыгевамаа)

В Западной Эстонии 2100 €

(Хийумаа, Сааремаа, Ляэнемаа и Пярнумаа)

В Центральной Эстонии 2070 €