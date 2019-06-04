Ладынская-Кубитс: я поддержала вотум недоверия Марту Хельме, поскольку он не хочет отвечать за свои слова

Ладынская-Кубитс сказала после голосования по вотуму недоверия, что риторика Марта Хельме (EKRE) вызывает у нее вопросы. «Я считаю, что слово - это тоже действие, то есть если человек что-то говорит, он отвечает за это и отвечает также за сигналы, которые он отправляет обществу», - отметила Ладынская-Кубитс.

По ее словам, перед голосованием она объяснила фракции «Отечество» свою позицию, оставшись в то же время честной перед своей партией.

На вопрос, что в риторике Марта Хельме вызывает у нее больше всего возмущения, политик ответила, что такого очень много, в том числе высказывания министра внутренних дел в адрес ученых.