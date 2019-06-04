Мадисон о Ладынской-Кубитс: может быть, ей стоит пересесть к Раймонду Кальюлайду

«Если депутат Рийгикогу, который является членом входящей в правительственную коалицию партии, не доверяет министру из того же правительства, значит мы имеем дело с не внушающим доверия другом. Может быть, этому человеку лучше стоит стать соседом Раймонда Кальюлайда по парте», - написал Яак Мадисон в социальных сетях, передает Rus.ERR.