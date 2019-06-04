Мадисон о Ладынской-Кубитс: может быть, ей стоит пересесть к Раймонду Кальюлайду

Депутат Рийгикогу от Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Яак Мадисон выразил недовольство тем, как проголосовала парламентарий от «Отечества» Виктория Ладынская-Кубитс при выражении вотума недоверия министру внутренних дел Марту Хельме.
«Если депутат Рийгикогу, который является членом входящей в правительственную коалицию партии, не доверяет министру из того же правительства, значит мы имеем дело с не внушающим доверия другом. Может быть, этому человеку лучше стоит стать соседом Раймонда Кальюлайда по парте», - написал Яак Мадисон в социальных сетях, передает Rus.ERR.
В понедельник, 3 июня, на очередном заседании Рийгикогу провалился вотум недоверия Марту Хельме, лидеру EKRE: за вотум проголосовали 46 депутатов, против - 53. Всего участие в голосовании приняли 99 парламентариев.