Вт, 4.06.2019
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Неймара вызвали в полицию на допрос и конфисковали у него средства связи

Neymar

ФОТО: Francois Mori / AP

Полиция приехала в расположение сборной Бразилии к нападающему Неймару.

27-летнего футболиста обвиняют в изнасиловании, совершенном 15 мая в парижском отеле. Полиция находилась на базе национальной команды, готовящейся к Кубку Америки, 45 минут и ждала, когда Неймар подпишет бумагу о том, что он должен дать показания в участке в пятницу.

Бразильская конфедерация футбола договорилась, что игрок сделает это на следующей неделе после товарищеских матчей.

Также полиция конфискует телефон Неймара, опубликовавшего интимные изображения девушки, которая обвинила его в изнасиловании.

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