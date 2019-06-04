Неймара вызвали в полицию на допрос и конфисковали у него средства связи

27-летнего футболиста обвиняют в изнасиловании, совершенном 15 мая в парижском отеле. Полиция находилась на базе национальной команды, готовящейся к Кубку Америки, 45 минут и ждала, когда Неймар подпишет бумагу о том, что он должен дать показания в участке в пятницу.