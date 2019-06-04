Невеста. Иллюстративное фото.

ФОТО: JOE RAEDLE/AFP

Свадьба - для многих одно из самых счастливых событий в жизни - часто становится кошмаром для женщин в странах с сильными патриархальными традициями. В Азербайджане, где до сих пор распространены браки по решению родителей, древние обычаи превращают этот день в психическую и физическую пытку невесты, последствия которой могут ощущаться годами.

«Когда после свадьбы он начал передо мной раздеваться, я испугалась, - вспоминает свою первую брачную ночь Эльмира (имя изменено по просьбе героини). - И сколько бы я ни думала о том, что я уже замужем и это должно произойти, меня это нисколько не успокаивало - я только знала, что прямо сейчас тоже должна раздеться».

На тот момент Эльмире было 27 лет, она окончила университет и работала переводчиком. Мужа ей подобрали родители. Выйти за него замуж она согласилась, чтобы «порадовать мать». «Он был просто нашим соседом, мы были с ним разных взглядов, он был без образования, у нас не было ничего общего, - вспоминает она. - С ним меня познакомили мои братья и сказали, что, мол, хороший парень. Мама же была счастлива, что, выйдя за соседа, я буду у нее все время на виду».

Несколько раз Эльмира говорила матери, что не хочет сейчас создавать семью. Мать рассказала об этом родственникам, и те стали давить на нее. «А мне было уже 27, и они начали подозревать, что вдруг я не девственница, раз замуж не хочу», - говорит она.

Но секс в первую брачную ночь был для Эльмиры первым. Зная это, муж совершенно не интересовался ее самочувствием, рассказывает она. Он просто навалился на нее, а когда ее голова начала биться о шкаф, из соседней комнаты послышался стук и женский окрик: «Эй, потише там, что за бескультурье!»