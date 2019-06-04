Вт, 4.06.2019
В последних европейских выборах в отличие от американских Россия не сыграла решающую роль. Андреас Умланд

Во вторник Таллинн посещает до 2750 круизных туристов

Круизный лайнер в Таллинне. Иллюстративное фото.

ФОТО: Eero Vabamägi / Eesti Meedia/Sccanpix Baltics

В понедельник Таллинн посещают два круизных судна, они доставят на день до 2750 круизных туристов.

В 9 часов утра в Таллиннском порту ошвартовался круизный лайнер Albatros под багамским флагом, на его борту до 750 туристов, судно покинет Таллинн в 18 часов и возьмет курс на Петербург.

В 11 часов в порт Ванасадам придет круизное судно Brilliance of the Seas под багамским флагом с 2000 пассажиров, оно покинет Таллинн в 18 часов.

В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 339 раз, на круизных лайнерах прибудет в общей сложности почти 600 000 туристов. Круизный сезон открылся 27 апреля и завершится 19 октября.

В прошлом году круизные суда посетили Таллинн 338 раз, доставив в столицу страны рекордное количество пассажиров - 635 000 туристов.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ