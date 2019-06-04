Во вторник Таллинн посещает до 2750 круизных туристов

В 9 часов утра в Таллиннском порту ошвартовался круизный лайнер Albatros под багамским флагом, на его борту до 750 туристов, судно покинет Таллинн в 18 часов и возьмет курс на Петербург.

В 11 часов в порт Ванасадам придет круизное судно Brilliance of the Seas под багамским флагом с 2000 пассажиров, оно покинет Таллинн в 18 часов.

В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 339 раз, на круизных лайнерах прибудет в общей сложности почти 600 000 туристов. Круизный сезон открылся 27 апреля и завершится 19 октября.